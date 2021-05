Polres Lampung Selatan Tangkap Pelaku Penjualan Hewan Dilindungi, Lihat Barang Buktinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN – Polres Lampung Selatan menangkap pelaku penjualan hewan dilindungi.

Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan untuk tangkapan satwa liar dilindungi di pelabuhan Bakauheni beberapa waktu lalu.

Pelaku bernama Endiko DP (30), warga Setia Budi, Kota Medan, ditangkap Jumat (30/4/2021), di rumah kos.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Enrico Donald Sidauruk mengatakan, setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka, polisi melakukan pengembangan di rumah kos yang dihuni tersangka.

Rumah kos tersebut dijadikan gudang tempat penyimpanan satwa lainnya.

Polisi mendapatkan 2 ekor ular phyton, 18 ekor kadal soa kecil, 2 ekor kadar soa besar, 5 biawak air, 3 kura-kura kaki gajah dan 3 ekor kadal sabon.

“Tersangka memiliki beberapa hewan liar lainnya. Tempat kos-nya dijadikan gudang penyimpanan,” kata AKP Enrico Donald Sidauruk, Minggu (2/5/2021).

Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka dan juga satwa liar diamankan di Mapolres Lampung Selatan.

Polres Lampung Selatan berkordinasi dengan BKSDA Bengkulu–Lampung untuk penanganan kasus tersebut.

"Pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku yakni Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan atau Pasal 88 huruf a dan c UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan," terang AKP Enrico Donald Sidauruk.