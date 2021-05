Suami Joanna Alexandra Masuk ICU, Raditya Oloan Nangis Seperti Anak Kecil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Suami aktris Joanna Alexandra, Raditya Oloan Panggabean dilarikan ke rumah sakit.

Karena kondisinya, Raditya Oloan dirawat di ruang ICU.

Sempat beredar kabar, Raditya Oloan sakit karena Covid-19.

Tapi Joanna Alexandra membantah kabar yang menyebutkan suaminya terkena Covid-19.

Aktris Joanna Alexandra menekankan kondisi suaminya saat ini bukan dikarenakan Covid-19.

Pesinetron 34 tahun itu memberi peringatan pada netizen untuk tidak menyarankan atau menawarkan terapi atau produk untuk penyembuhan Covid-19.

Karena memang suaminya, Raditya Oloan tidak positif Covid-19.

Joanna Alexandra. (instagram)

"Btw buat teman-teman please jangan dulu tawarin atau saranin produk-produk atau terapi buat penyembuhan covid yaa," tulis Joanna di akun Instagramnya @joannaalexandra.

"Ini udah bukan kasus covid lagi, udah negatif. We need your prayerssss...," tulisnya.

Pernyataan serupa juga diberikan oleh Radit lewat akun Instagramnya.