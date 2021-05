Dekan PTS Terbaik di Lampung, Universitas Teknokrat Jadi Dosen Tamu Webinar Internasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSH) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menyelenggarakan kuliah umum yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Webex dan dapat diikuti melalui platform media sosial Facebook.

Assoc. Prof. Dr. Akhyar Rido sebagai dosen tamu menyampaikan materi yang bertemakan “Grab Your Audience’s Attention: How do you get people to listen to you?” dan dimoderatori oleh Pavitira A/P Mogen dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 27 April 2021 lalu, pukul 13.30 (waktu Indonesia) dan 14.30 (waktu Malaysia) media live http://utm.webex.com/join/fss3.webex dan https://www.facebook.com/humanities.utm/

Prof. Dr. Zaidatun binti Tasir, Dekan Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSH) Universiti Teknologi Malaysia (UTM), memberikan sambutan sekaligus membukan kegiatan kuliah umum tersebut yang diwajibkan bagi mahasiswa tahun kedua semester empat di Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSH) Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Assoc. Prof. Dr. Akhyar Rido adalah Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan (FSIP) Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). Ia sangat aktif dalam bidang penelitian dan publikasi. Terdapat lebih dari 40 artikel ilmiah dan 4 buku baik nasional maupun internasional yang telah diterbitkan.

Wakil Rektor I Universitas Teknokrat Indonesia Dr H Mahathir Muhammad SE MM mengatakan, kehadiran Akhyar Rido adalah sebuah kebanggaan. Pasalnya, sebuah webinar internasional mempercayakan narasumber kepadanya. Mahathir mengatakan, hal ini positif untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa di Malaysia. Ini juga membuktikan, kapasitas keilmuan yang bersangkutan diakui dunia internasional.

Mahathir mendorong dosen lain mempunyai kemampuan yang sama. Sehingga dipercaya oleh pihak luar. Dengan begitu, kemanfaatan kampus terasa di lingkungan internasional.

Mahathir ingin semua dosen memiliki kompetensi yang memadai dan diakui secara internasional. Ini akan menjadi catatan tersendiri bagi kampus. Juga meningkatkan kemampuan personal dosen kampus ini.(*)