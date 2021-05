Raditya Oloan Suami Joanna Alexandra Meninggal Dunia, Sempat Dirawat di ICU

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Raditya Oloan, suami Joanna Alexandra, dikabarkan meninggal dunia, Kamis (6/5/2021).

Kabar duka meninggalnya Raditya Oloan, suami Joanna Alexandra disampaikan langsung oleh sahabatnya, Westny DJ lewat instagramnya.

"Your forever in our heart bro... and will be remembered your sincere kidness. Bobo yang tenang ya dit, jaga keluarga di rumah bapa," tulis Westny DJ dalam fitur instagram story.

Selain itu, kabar meninggalnya Raditya, suami Joanna juga disampaikan oleh akun instagram Winny Jessica.

Ia menyampaikan kalau Raditya sudah meninggal dunia usai berjuang melawan sakit.

"It’s really shocking!!! RIP @radityaoloan Sampai ketemu di Surga Dit.... Radit pribadi yang sangat amat baik, low profile, selalu senyum setiap saat setiap kali ketemu.. Thank you Radit sudah melayani kita selama ini, jadi berkat yang luar biasa buat orang banyak. Tuhan Yesus terlalu sayang sama Radit ;’)

Be strong @joannaalexandra ️ ️ ️ HUGSSS.. Tuhan yang kasi kekuatan buat kamu ya Jo.. Radit is happy now PELUK ERAT JOANNN ️," tulis Winny Jessica dalam kolom caption foto beesama Joanna Alenxadra dan Raditya Oloan.

Menurut informasi yang dihimpun media, Raditya Oloan bersama dengan Joanna Alexandra sempat terpapar covid-19.

Namun, keduanya sudah dinyatakan sembuh dan Joanna sudah kembali ke rumah.

Tapi, Raditya masih berada di rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif pasca sembuh dari covid-19. Kabarnya, paru-parunya sudah rusak karena virus berbahaya itu.

Saat ini, kabarnya jenazah Raditya Oloan, suami Joanna Alexandra disemayamkan di Rumah Sakit Persababatan Rawamangun, Jakarta Timur.

Namun belum ada konfirmasi lebih lanjut dari keluarga.

