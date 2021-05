Raditya Oloan Sempat Nangis Ingin Pulang: Butuh Istirahat Sampai Selesai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Sebelum meninggal dunia, Raditya Oloan sempat posting sesuatu yang menyiratkan sebuah firasat.

Dalam postingannya, Raditya Oloan mengungkapkan pada Joanna Alexandra, bahwa dirinya akan pulang ke rumah hari Jumat.

Namun rupanya, dokter meminta Raditya Oloan masih tetap harus dirawat di ICU rumah sakit. Mengetahui janji itu tak bisa dipenuhi, Raditya Oloan pun menangis.

"Gue udah menunggu hari jumat or ar least sabtu bisa pulang ke rumah. Tapi Tuhan berkata lain. Pagi gue ngedrop dan harus dipindahkan ke ICU. Jujur pas gue denger kabar ini. Gue kesel bgt, down banget bahkan nangis kaya anak kecil," tulis Raditya Oloan sambil bubuhkan emoji menangis, pada Kamis (29/4/2021).

Setelah itu, Raditya Oloan pun bertekad jika nanti pulang ke rumah dalam keadaan sembuh dan sehat. Maka dari itu, ia akan berusaha untuk menjalani sederet pengobatan di rumah sakit.

"Tapi kalo emang ini yang harus dijalanin, ya mau gimana lagi? Akhirnya gue memaksa diri untuk ubah mindset. Bukan pulang yang utama tapi SEMBUH!," tulis Raditya Oloan.

Meski diakui, hari saat dirinya harus masuk ICU dan tak jadi pulang ke rumah adalah hari tersedih dalam hidup Raditya Oloan. "Hari ini adalah salah satu yang tersedih buat gue," tulis Raditya Oloan lagi.

Raditya Oloan sempat meminta doa agar nanti janjinya pada sang istri bisa ditepati dengan hasil kesembuhan.

"Gue tahu ada Tuhan yang temenin gue bahkan istri dan keluarga gue. Belum rekan” dan sahabat yang pasti dukung dan doain gue. Tiap hari gue cuma facetime-an sm istri @joannaalexandra dan keluarga. Walaupun gue juga gak bisa ngomong banyak.

Jujur gue bisa semangat! Tapi gue minta Tuhan kesabaran, ketabahan dan sukacita dari Dia. Dukung dalam doa ya guys," tulis suami Joanna Alexandra.