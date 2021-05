Ayu Azhari Berduka, Tulis Pesan Perpisahan di Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ayu Azhari ikut berduka cita atas meninggalnya Ustaz Tengku Zulkarnain.

Hal itu disampaikan sang artis via akun media sosialnya.

Diketahui, Ustaz Zulkarnain meninggal dunia sekitar pukul 18.20 WIB di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru.

Dilihat di instagram story, Ayu Azhari mengunggah doa kepada almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain.

"Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu anhu wakrim nuzulahu, wa wassi’ madkhalahu, waghsilhu bilmai was salji, wal baradi, wa naqqihi minal khathaya, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi, wa adkhilhul jannata wa a’idzhu min adzabil qabri, wa adzabin nari," tulisnya, Senin (10/5/2021).

Sedangkan pada unggahan di akun Instagram, Ayu Azhari meng-upload sebuah video antara Ustad Zulkarnain bersama Fadli Zon.

Pada keterangan foto, ia menuliskan kalimat perpisahan.

"Selamat jalan ustaz, Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu anhu. We love you, but Allah love you more," tulisnya lagi.

Penceramah asal Riau dinyatakan meninggal dunia serta terpapar Covid-19.

Ustadz Zulkarnain meninggal dunia sekitar pukul 18.20 WIB di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru.

Sebelum meninggal, kondisi beliau sempat dikabarkan dalam kondisi stabil.

Ustaz Tengku Zulkarnain sebelumnya sudah dirawat di RS Tabrani Pekanbaru sejak 3 Mei 2021. Selain Covid-19, almarhum juga punya penyakit bawaan.

