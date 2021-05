Harga YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner, Simak Promo Shopee 2021

Ilustrasi Shopee. Simak harga YOU The Radiance White Esential & Refreshing Toner di promo Shopee 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Untuk kamu yang ingin cari toner mencerahkan kulit wajah, berikut harga YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner di dalam promo Shopee 2021 Murah Lebay.

Dalam memeriahkan bulan suci Ramadan, ternyata YOU juga menyediakan promo menarik yang sayang untuk dilewatkan di Shopee.

Melalui promo Murah Lebay, YOU memberikan promo diskon besar-besaran hingga 40 persen.

Salah satu produk kosmetik YOU yang mendapatkan promo Shopee 2021 adalah YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner.

Produk Radiance White Essential & Refreshing Toner ini diperkaya dengan Show Mushroom Extract Niacinamide,10X* Vit C, dan Allantoin untuk menenangkan, menghidrasi, dan mempercepat regenerasi kulit sehingga menghasilkan kulit segar dan bercahaya.

Produk toner YOU ini memiliki beberapa keunggulan seperti adanya power skin hydrator yang berfungsi dalam menghidrasi dan mempersiapkan kulit untuk masuk ke tahapan skincare selanjutnya.

Selain itu, ada juga bright and refreshed skin yang membuat kulit terlihat menjadi lebih cerah dan segar.

Ilustrasi YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner. Simak harga YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner di promo Shopee 2021 (Shopee/YOU Makeups Official Store)

Toner YOU ini diformulasikan dengan light balanced formula yang memiliki tekstur ringan untuk menjaga keseimbangan pH kulit.

Untuk harga YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner, produk ini dijual seharga Rp 47.600.

