Ahn Jae Hyun Ungkap Fakta Sedih Saat Hiatus dari New Journey to the West

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada episode terbaru Spring Camp, Ahn Jae Hyun ungkap masa sulit saat hiatus dari New Journey to the West.

Meskipun Ahn Jae Hyun telah menjadi bagian dari pemeran New Journey to the West sejak musim kedua, ia memilih untuk tidak tampil di New Journey to the West 7 pada 2019.

Namun, Ahn Jae Hyun akhirnya bersatu kembali dengan pemeran New Journey to the West tahun ini untuk spin-off baru mereka Spring Camp.

Spring Camp adalah acara TV khusus yang mengikuti para pemeran/bintang tamu saat mereka pergi berkemah bersama.

Selama episode keempat Spring Camp yang dirilis pada 14 Mei, Ahn Jae Hyun bersama dengan Kyuhyun Super Junior dan PO Block B.

Saat ketiga bintang menikmati kedamaian malam hari, PO berkomentar tentang betapa senangnya Ahn Jae Hyun kembali dan semuanya bersama lagi.

Kyuhyun Super Junior mengaku cukup dengan dengan Ahn Jae Hyun karena kerap bertemu.

Ahn Jae Hyun (Instagram @ahnjaehyun00)

“Mungkin karena aku sering bertemu dengannya, tapi bersama Jae Hyun terasa sangat akrab bagiku," tutur Kyuhyun.

Kyuhyun kemudian mengingat bahwa selama pertemuan dengan staf produksi New Journey to the West ia menginginkan keberadaan Ahn Jae Hyun.

"Saya selalu bertanya, Tidak bisakah kita memanggil Ahn Jae Hyun?," lanjut Kyuhyun.

