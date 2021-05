Romantis, Park Bo Young dan Seo In Guk Saling Pandang di Ranjang

Ilustrasi. Park Bo Young dan Seo In Guk Doom at Your Service Adakan Adegan Di Ranjang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akting Park Bo Young dan Seo In Guk di Drama Korea Doom at Your Service mendapat sambutan baik dari warganet.

Bagaimana tidak, chemistry Park Bo Young dan Seo In Guk buat baper penonton Doom at Your Service.

Baru-baru ini, tVN mengeluarkan teaser foto melihatkan Park Bo Young dan Seo In Guk lakukan adegan di ranjang.

Potongan gambar terbaru menunjukkan Tak Dong Kyung masuk ke kamar Myul Mang.

Dia tampak bertekad saat dia menatap lurus ke arah Myul Mang, yang menatapnya kembali, tidak terganggu.

Rasa tenang menambah ketegangan suasana di antara mereka.

Pasangan tersebut kemudian terlihat berbaring di ranjang yang sama saling berhadapan.

Park Bo Young dan Seo In Guk lakukan adegan di ranjang (Instagram @tvndrama.official)

Myul Mang dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk mendorong rambut Tak Dong Kyung dari wajahnya saat dia tertidur.

Sorot matanya menunjukkan bahwa dia merasakan campuran berbagai emosi termasuk kesedihan dan kasih sayang.

Dilansir dari Soompi, tim produksi drama berkomentar, “Episode malam ini (18 Mei) akan memberikan momen romantis antara Tak Dong Kyung, yang telah memutuskan untuk mencintai Myul Mang, dan Myul Mang, yang berusaha untuk membuatnya mencintainya. Kalian bisa menantikan chemistry mereka. "

