Biodata Park Bo Young, Pemeran Tak Dong Kyung di Doom at Your Service

Ilustrasi Park Bo Young. Biodata Park Bo Young pemeran Tak Dong Kyung pada Drama Korea Doom at Your Service.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Biodata Park Bo Young, pemeran Tak Dong Kyung sosok editor novel web dalam Drama Korea Doom at Your Service.

Pecinta drama Korea tengah disuguhkan banyak drama terbaru, salah satunya Doom at Your Service.

Dalam drama tersebut Park Bo Young berperan sebagai Tak Dong Kyung.

Tak Dong Kyung adalah seorang editor novel web di penerbit Life Story.

Drama Doom at Your Service ini mulai tayang 10 Mei 2021 lalu.

Dilansir dari TribunJateng, Park Bo Young merupakan aktris kelahiran 12 Februari 1990.

Dia lahir di Jeungpyeong Chungcheong Utara.

Profil Park Bo Young, Pemeran Tak Dong Kyung di Drama Doom at Your Service

Park Bo Young merupakan putri kedua dari tiga bersaudara.

Ayahnya merupakan tentara di Pasukan Khusus selama 34 tahun.

Park Bo Young mengenyam pendidikan di SD Jeungpyeong, SMP Wanita Jeungpyeong, SMK Wanita Daeseong.

