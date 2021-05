Hesti Purwadinata Positif Covid-19, Kabarkan Kondisinya setelah 10 Hari Dirawat di RS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hesti Purwadinata mengumumkan jika dirinya terinfeksi Covid-19.

Tak sendiri, nyatanya keluarga besarnya juga mengalami sakit serupa.

Melalui akun Instagramnya, presenter Tonight Show ini pun menyampaikan kondisi terkini. Menurutnya, keadaannya sudah berangsur membaik dari sebelumnya.

"Haii semua, yang menanyakan keadaan gue bagaimana alhamdulillah sudah sangat membaik. dan iya gue positif Covid-19 almost 10 day dari hasil PCR gue," tulis Hesti Purwadinata pada Rabu (19/5/2021).

Gejala yang dialami membuat Hesti Purwadinata harus mendapat penanganan di salah satu rumah sakit.

Saksikan, YouTube video berita terkini artis Hesti Purwadinata di kanal YouTube Tribun Lampung News Video.

"Kebetulan saya berpisah isomannya dengan keluarga karena harus dirawat intensif di RS," ucap ibu dua anak ini.

Itulah alasan mengapa baru sekarang Hesti memberi kabar kepada publik soal dirinya yang dinyatakan positif Covid-19.

"Memang dari kemarin belum mau sharing karena masih drop dan keadaan tak memungkinkan, daripada salah ngomong eym," kata dia.

Tak lupa ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan gua mencegah penularan virus Covid-19.

"When something like this happens, it takes time for me tu figure it out. Jaga kesehatan ya semua," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presenter Hesti Purwadinata Positif Covid-19, Sempat Drop, Kondisinya Membaik Usai 10 Hari Dirawat

Baca Berita Hesti Purwadinata lainnya

Videografer Tribunlampung.co.id / Wahyu Iskandar