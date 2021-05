Biodata Aespa, Girl Group yang Sukses dengan Singgel Black Mamba

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Girl group Aespa sukses membawakan singgel Black Mamba, dan tengah mempromosikan singgel barunya, berikut Biodata Aespa.

Diketahui belum lama ini tersiar kabar bahwa Aespa akan menghadiri variety show Ask Us Anything untuk pertama kalinya.

JTBC, perusaan yang menyiarkan program acara tersebut mengatakan girl grup naungan SM Entertainment itu akan segera melakukan syuting untuk kemudian disiarkan pada awal Juni mendatang.

Lalu seperti apa girl grup Aespa ini? Berikut profil Aespa yang wajib kamu ketahui.

Grup Aespa merupakan grup idol wanita terbaru yang berada di naungan SM Entertainment setelah Red Velvet debut pada 2014 silam.

Grup ini pertama kali debut pada 17 November 2020 dengan membawakan lagunya yang berjudul 'Black Mamba'.

Penulisan a dan e yang digabung menjadi æ pada nama aepa sendiri memiliki makna 'Avatar x Experience' dan 'aspect.'

Ilustrasi aespa. Simak profil aespa, girlgrup Kpop yang akan jadi bintang tamu di Ask Us Anything (Instagram/@aespa_official)

SM Entertainment mengatakan bahwa melalui Aespa, mereka akan menghadirkan beragam inovasi dengan memberikan pengalaman virtual berupa avatar.

Kabarnya, member Aespa ini juga dilatih langsung oleh Wendy Red Velvet dan Taeyon SNSD, sehingga sangat tidak mengherankan jika vokal mereka begitu kuat.

Tak hanya vokal yang kuat, gerakan tarian mereka juga tak kalah kuat.

