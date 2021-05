Sana dan Dahyun TWICE Ungkap Rindukan Penggemar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dua anggota girl group Kpop Sana dan Dahyun TWICE ungkap rindu fans mereka.

Dilansir dari Soompi, dalam wawancara baru-baru ini untuk majalah @ star1, Sana dan Dahyun TWICE menyuguhkan chemistry soda berkilau khas mereka.

Setelah berpose untuk pemotretan mereka dalam berbagai penampilan musim panas yang penuh warna, Sana dan Dahyun TWICE duduk untuk wawancara pasca pemotretan untuk menjawab beberapa pertanyaan.

Saat ditanya apakah kepribadian mereka cocok dalam kehidupan nyata, mereka dengan antusias menjawab.

"Kami berdua adalah roh yang sangat suka bersenang-senang, jadi menurutku kami memiliki chemistry yang sangat baik."

"Saat kami bersama, energi kami meningkat, kami sering bercanda, dan kami bersenang-senang. ”

Sana, yang dijuluki "Kim Sana" oleh penggemar karena kemampuan bahasa Korea-nya yang mengesankan, menulis lirik dalam bahasa Korea untuk lagu B-side TWICE "Do What We Like" tahun lalu.

Sana dan Dahyun TWICE (Soompi)

“Saya sedang mandi ketika inspirasi tiba-tiba menghantam saya,” kenang Sana, “dan begitulah akhirnya saya menulis lirik untuk lagu itu.”

Dahyun juga berbicara tentang kemampuannya yang terkenal karena mampu melihat kamera dengan cepat dan tepat.