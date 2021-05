NCT Dream Menang Penghargaan Inkigayo Lewat Hot Sauce

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boy Group KPop besutan SM Entertainment, NCT Dream menang penghargaan Inkigayo lewat single Hot Sauce.

Penghargaan ini dimenangkan oleh NCT Dream pada episode terbaru Inkigayo pada Minggu (23/5/2021).

Adapun, Hot Sauce adalah single comeback boy group KPop tersebut.

Dilansir Soompi, NCT Dream berhasil menjadi pemenang setelah mengalahkan single Dun Dun Dance milik Oh My Girl dan We Ride milik Brave Girls.

Hot Sauce NCT Dream mencetak skor tertinggi yaitu 9.405.

Skor ini sangat jauh dengan kedua lawannya, yaitu Oh My girl dan Brave Girls.

NCT Dream menangkan inkigayo (Instagram @smtown)

Posisi kedua diraih oleh Dun Dun Dance Oh My Girls dengan skor 5.865.

Dan diposisi ketiga diraih oleh We Ride Brave Girls dengan skor 4.526.

Dilansir dari programs.sbs.co.kr, Inkigayo adalah program musik Korea Selatan yang disiarkan dari SBS Open Hall di Deungchon-dong, Gangseo-gu, Seoul.

Berikut, rincian hitung kemenangan NCT Dream di penghargaan Inkigayo.

