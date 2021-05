Ilustrasi. Drama Baru Song Kang dan Han So Hee Rilis Poster Foto Bersandar Mesra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - JTBC rilis poster Drama Korea Yet di akun instagramnya @jtbcdrama pada Rabu (26/5/2021).

Drama Korea Yet mendapuk aktor Song Kang dan artis Han So Hee.

Dalam poster tersebut, Song Kang dan Han So Hee terlihat bersandar mesra.

Dilansir dari Soompi, Drakor Yet diadaptasi dari webtoon.

Drakor Yet adalah drama romansa tentang seorang wanita bernama Yoo Na Bi (Han So Hee), yang tidak percaya pada cinta tetapi ingin berkencan.

Baca juga: Akun Han So Hee Sang Pelakor The World of the Married Diserbu Netizen Indonesia, Artis Ikut Komen

Kemudian terdapat seorang pria bernama Park Jae Uhn (Song Kang), yang berpikir kencan itu merepotkan tapi suka teman kencan.

Drama ini menceritakan kisah cinta realistis dari anak berusia 22 tahun yang buruk dalam mengekspresikan diri tetapi merasakan emosi yang intens.

aktor Song Kang dan artis Han So Hee (Instagram @jtbcdrama)

Setelah cinta pertama Yoo Na Bi berakhir dengan buruk, dia menyerah untuk percaya pada cinta atau takdir, tetapi ketika dia bertemu Park Jae Uhn, dia menemukan dirinya tertarik padanya seperti kupu-kupu ke bunga.

Park Jae Uhn tampaknya adalah heart throb universal, tetapi sebenarnya adalah bunga yang tidak dapat dimiliki siapa pun sampai kupu-kupu yang tak terduga muncul di hadapannya.

Dalam poster tersebut, kedua aktor bersandar satu sama lain, tetapi tatapan romantis mereka juga mengandung emosi yang lebih kompleks.

Baca juga: Song Kang dan Han So Hee Tampil Romantis Dalam Drama Korea I Know But