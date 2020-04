Akun Han So Hee Sang Pelakor The World of the Married Diserbu Netizen Indonesia, Artis Ikut Komen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akun Instagram aktris Korea Han So Hee pemeran Yeo Da Kyung di drama Korea The World of the Married diserbu oleh netizen Indonesia.

Dalam unggahan terbaru Han So Hee di akun Instagram @xeesoxee, banyak netizen Indonesia yang menuliskan pelakor di kolom komentar.

Bukan tanpa alasan, aktris cantik ini dibanjiri komentar netizen Indonesia karena aktingnya di drakor The World of the Married mampu mencuri perhatian dan membuat netizen gemas.

Dalam drama tersebut, Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung, seorang wanita kaya yang menjadi orang ketiga atau pelakor.

Ia menjalin asmara dengan Lee Tae Oh yang diperankan oleh Park Hae Joon.

Lee Tae Oh sendiri sudah memiliki istri seorang dokter bernama Ji Sun Wo yang diperankan oleh Kim Hee Ae.

Akting Han So Hee sebagai pelakor cantik sangat total sehingga mampu mengaduk emosi penonton.

Netizen Indonesia pun meluapkan kegemasannya kepada Han So Hee di unggahan foto terbarunya.

Ia mengunggah foto dirinya yang diambil dari samping.

Han So Hee mengenakan baju tanpa lengan warna ungu dengan rambut panjang tergerai yang membuat dirinya terlihat sangat cantik.

Ia pun menuliskan "Akhirnya, dua tahun kemudian #Couple world (emot lampu)

3d".