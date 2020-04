Download The World of the Married Episode 7 dan 8 Sub Indonesia, Streaming Drama Korea di HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download The World of the Married episode 7 dan 8. Nonton streaming The World of the Married episode 7 dan 8.

Berikut adalah link download dan streaming drama Korea The World of the Married episode 7 dan 8 dengan sub Indonesia.

Drama The World of the Married sudah memasuki episode 7 dan 8.

Drama tersebut ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu.

Episode ke 7 drama Korea The World of the Married tayang pada Jumat (18/4/2020) ini.

Sebelumnya drama ini telah menayangkan episode 6.

• Cantiknya Han So Hee, Pemeran Yeo Da Kyung Pelakor di The World of the Married

• Download The World of the Married dan Streaming Drama Korea Terpopuler 2020

• Download The King: Eternal Monarch Sub Indo, Streaming Drama Lee Min Ho Terbaru

Berikut adalah sinopsis drama The World of the Married episode 6:

Ji Sun Woo memutuskan untuk menceraikan suaminya, Lee Tae Oh.

Keputusan itu dibuat Ji Sun Woo sebagai ungkapan kekesalannya setelah Lee Tae Oh menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain.

Ji Sun Woo tidak hanya ingin bercerai dari suaminya.

Tetapi, Ji Sun Woo juga ingin membawa sang anak Lee Joon Young.