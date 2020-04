Cantiknya Han So Hee, Pemeran Yeo Da Kyung Pelakor di The World of the Married

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Profil Han So Hee pemeran Yeo Da Kyung yang jadi pelakor di drama korea The World of the Married.

Akting Han So Hee sebagai pelakor di drama Korea The World of the Married menguras emosi penonton.

Han So Hee yang berperan sebagai Yeo Da Kyung itu membuat kesal orang yang menontonnya.

Aktingnya yang menjiwai peran pelakor berhasil membuat banyak orang geram.

Bukan pertama kali Han So Hee berperan sebagai orang ketiga di drama yang dibintanginya.

Meski begitu, penonton jangan terlalu terbawa alur cerita ya!

Han So Hee sempat mengatakan dia dan Yeo Da Kyung begitu berbeda sifatnya.

Yuk, kepoin potret cantik Han So Hee.

1. Behind the Scene

2. Cold beauty

3. Lady in red