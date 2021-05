Gesata Stella Sakit, Rekan Artis Galang Dana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Gesata Stella sakit dan tengah dirawat di IGD RS Mitra Keluarga Gading Serpong.

Hal itu terlihat dalam unggahan Instagramnya di akun @gesatastella.

"Baru kali ini ulang tahun di Rumah Sakit."

"Tetap bersyukur karena Tuhan punya rencana. Kalian yang sehat, tetap dijaga yah. Kalian yang lagi sakit di Rumah atau di Rumah Sakit tetap percaya dan berdoa. Tuhan memberkati," tulis Gesa.

Saat ini kondisi Gesata Stella dikabarkan memprihatinkan.

Hal itu membuat rekan artis lakukan galang dana untuk Gesata Stella.

Salah satu rekan artis yang melakukan penggalangan dana adalah Acha Septriasa.

Acha Septriasa mengajak warganet untuk membantu Gesa (Instagram @septriasaacha)

Acha Septriasa mengajak warganet untuk membantu Gesa dengan mencantumkan nomor rekening untuk donasi.

Hal itu terlihat dalam akun instagram @septriasaacha Senin (24/5/2021).

"Urgent! Please spare some time to read and share. Sahabat kami tercinta Gesata Stella, saat ini sedang berada di Ruang Isolasi IGD RS Mitra Keluarga Gading Serpong dan membutuhkan bantuan teman2 sekalian," tulis Acha.

