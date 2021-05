Jadwal Final Liga Champions 2021, Head to Head Man City vs Chelsea

Ilustrasi Pep Guardiola. Jangan lewatkan, jadwal final Liga Champions 2021, Man City vs Chelsea pada Minggu (30/5/2021). Saksikan, live streaming final Liga Champions 2021 di SCTV.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sesuai jadwal Final Liga Champions 2021, live streaming Final Liga Champions 2021 dapat disaksikan pada Minggu, 30 Mei 2021 di SCTV. Laga Man City vs Chelsea menjadi pertarungan kedua di bulan Mei.

Sebelumnya, pertarungan Manchester City vs Chelsea terjadi pada pekan ke 35 Liga Inggris.

Dan secara head to head di lima pertandingan terakhir Man City melawan Chelsea sebelum partai final di Liga Champions, The Blues lebih mendominasi kemenangan dibandingkan The Citizen.

Dalam Jadwal Liga Champions 2021, partai final akan berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Partai Final Liga Champions 2021 menghadirkan dua tim yang sama-sama berasal dari Inggris, yaitu Manchester City dan Chelsea.

Berikut, tautan atau link Live Streaming Liga Champions.

SCTV Sports

Vidio 1

Pada Liga Inggris 2021, Man City sukses membawa trofi dengan 86 poin.

Ilustrasi Chelsea. Jangan lewatkan, jadwal final Liga Champions 2021, Man City vs Chelsea pada Minggu (30/5/2021). Saksikan, live streaming final Liga Champions 2021 di SCTV. (AFP)

Sedangkan, Chelsea nyaris tidak lolos di Liga Champions musim 2021-2022.

