Live Streaming Final Liga Champions 2021, Chelsea Kembalikan Tiket ke tiket UEFA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang tayangan live streaming Final Liga Champions 2021 Man City vs Chelsea, The Blues kembalikan hampir 900 tiket penonton ke UEFA (Union of European Football Associations).

Sesuai jadwal Final Liga Champions 2021 live streaming Final Liga Champions 2021 dapat disaksikan pada Minggu, 30 Mei 2021.

Diketahui partai Final Liga Champions 2021 akan berlangsung pada Minggu (30/5/2021) mulai pukul 02.00 WIB.

Perlu diketahui Jadwal final Liga Champions 2021 tinggal menghitung hari, rasa Khawatir pelatih Chelsea, Thomas Tuchel kini sudah mulai sedikit berkurang setelah dua pemain kesayangannya kembali menjalani latihan bersama The Blues.

Diketahui, Edouard Mendy dan N'Golo Kante saat ini telah kembali berlatih bersama Chelsea jelang final Liga Champions melawan Manchester City.

Live Streaming Liga Champions 2021, Pertemuan Kedua Man City vs Chelsea di Bulan Mei (AFP)

Diketahui, Edouard Mendy dikeluarkan pada pertandingan babak pertama Chelsea melawan Aston Villa di Liga Inggris pada hari Minggu lalu.

Edouard Mendy digantikan pada babak pertama melawan Aston Villa setelah dia mengalami cedera tulang rusuk karena benturan dengan tiang gawang saat melakukan penyelamatan.