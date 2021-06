EXO Rilis Lagu B-Side Paradise Bertepatan dengan Momen Comeback

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boy Group besutan SM Entertainment, EXO konfirmasi rilis B-Side Paradise.

Lagu B-Side Paradise ini akan dirilis menjelang comeback EXO yang terhitung sepekan lagi.

EXO comeback pada 7 Juni 2021 dengan mengusung album Don't Fight the Feeling.

Dilansir dari akun Twitter resmi EXO @weareoneEXO, B-Side Paradise ini menjadi lagu pop uptempo dengan melody funky yang menarik.

Lagu ini akan menggambarkan secara jenaka keadaan sedang jatuh cinta.

EXO-L Internasional semakin bersemangat menyambut comeback EXO kali ini.

Unggahan tersebut dikomentari oleh EXO-L yang semakin tak sabar menunggu detail dari album Don't Fight the Feeling.

Ilustrasi. EXO konfirmasi rilis B-Side Paradise (Instagram @smtown)

"Yeay @weareoneEXO album details today?," tulis akun @EKLMVot*******"

"Menunggu detail album," tulis akun @chaca***

"So album details today or tomorrow? touch your nose if yes," tulis @EVSS_****

