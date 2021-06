Ciplaz Lampung XXI Kembali Dibuka, Simak Daftar Film dan Jadwal Tayangnya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Ciplaz Lampung XXI kembali dibuka tanggal 2 Juni 2021.

Berikut adalah daftar filmnya.

1. The Conjuring : The Devil Made Me Do It

Teater 1

12.55, 15.15, 17.35, dan 19.55

Teater 2

14.45, 17.05, dan 19.25

Film ini mengungkapkan kisah mengerikan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan yang tidak diketahui yang bahkan mengejutkan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren di kehidupan nyata.

Salah satu kasus paling sensasional dari arsip mereka, dimulai dengan pertarungan untuk jiwa seorang anak laki-laki, kemudian membawa mereka melampaui apa pun yang pernah mereka lihat sebelumnya, untuk menandai pertama kalinya dalam sejarah AS bahwa tersangka pembunuhan akan mengklaim kerasukan setan sebagai pembelaan.

2. A Quite Place Part II

Teater 3

13.35, 15.45, 17.55, dan 20.05

Setelah persistiwa-peristiwa maut yang terjadi di rumah mereka, keluarga Abbott kini harus menghadapi teror dari dunia luar, seiring mereka melanjutkan upaya bertahan hidup dalam keheningan.