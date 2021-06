BTS Buat Sejarah di Billboard Hot 100 dengan Butter

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boy Group Bangtan Sonyeondan atau BTS buat sejarah Billboard Hot 100 lewat single terbaru mereka Butter.

Dilansir dari Soompi Senin (1/6/2021), Billboard secara resmi mengumumkan bahwa single terbaru BTS Butter telah memasuki chart Hot 100 Billboard.

Chart Hot 100 Billboard terkenal dengan peringkat mingguan untuk lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat di No. 1.

Butter sekarang menjadi lagu keempat BTS yang menduduki puncak Hot 100.

Lagu BTS lain yang menduduki puncak Hot 100 adalah Dynamite , kolaborasi Savage Love (Laxed - Siren Beat)mereka dengan Jawsh 685 dan Jason Derulo, dan Life Goes On .

Karena Dynamite, Life Goes On, dan Butter semuanya memulai debutnya di No. 1 di chart, BTS sekarang telah menjadi grup pertama dalam sejarah yang memiliki tiga lagu yang masuk Billboard's Hot 100 di No. 1.

Menurut Billboard , tidak ada grup lain yang memiliki lebih dari satu.

Ilustrasi. BTS buat sejarah Billboard Hot 100 (Instagram @bts.bighitofficial)

Satu-satunya artis yang telah mendebutkan lebih dari tiga lagu di No. 1 di Hot 100 adalah Ariana Grande (5), Justin Bieber (4), dan Drake (4).

BTS hanya membutuhkan sembilan bulan untuk meraih empat No. 1 pertama mereka di Hot 100.

Hal ini menjadikan mereka artis tercepat yang mencapai prestasi tersebut sejak Justin Timberlake pada 2006-2007.

