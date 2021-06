N'Golo Kante Datang Terlambat di Pusat Latihan Timnas Prancis, Bukan Ditegur Malah Ditertawakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Bintang Prancis Ngolo Kante berhasil menambahkan satu lagi gelar terbesar permainan ke dafar riwayat hidupnya saat ia berjaya bersama Chelsea meraih kejayaan Eropa di Liga Champions saat menaklukan Man CIty di Final.

Kini Ngolo Kante kembali ke Timnas Prancis untuk menjalani latihan persiapan jadwal Piala Euro 2021.

Dalam laga final Liga Champions Kante dinobatkan sebagai man of the match setelah penampilan kolosal di Stadion Do Dragao, Porto yang membuatnya benar-benar mampu membendung kedidgayaan lini tengah Manchester City.

N'Golo Kante sekarang bisa memasukan medali pemenang Liga Champions di samping dua medali Liga Premier dan emas Piala Dunia-nya.

Penampilan luar biasa Kante di ruang mesin untuk Chelsea dan Prancis membuatnya meroket ke dalam pembicaraan Ballon d'Or 2021.

Selain brilian di lapangan tengah Kante memiliki karakter rendah hati dan menyenangkan dalam permainan.

Dia mengendarai Mini Cooper usang, aktif keluar dari jalan menghindari pusat perhatian dan sering terlalu malu untuk benar-benar bergabung dengan perayaan.

Contoh rendah hatinya Kante datang selama final Liga Champions saat ia memilih untuk tidak menunjukan euforia berlebihan bahkan hampir semua pemain Chelsea mencium tropi LIga Champions Kante malah sebaliknya

Kante pun sangat dicintai penggemar dan rekan satu timnya, tetapi rekaman dari kamp Prancis sebelumnya menunjukkan bahwa dia bahkan lebih dicintai oleh staf pelatih yang bekerja dengannya.

Dalam klip itu, Kante datang terlambat ke pangkalan pelatihan Clairefontaine yang terkenal di dunia Prancis setelah perjalanan keretanya tertunda.

Alih-alih menegur sang gelandang, Didier Deschamps justru bercanda dengan Kante, menertawakan insiden itu, dan menyembunyikannya di bawah karpet.

"Tapi N'Golo, kamu lebih cepat dari kereta..." Cemerlang.

Anda dapat membayangkan bahwa, jika itu adalah bintang lain, mungkin ada beberapa protes dari orang yang bertanggung jawab, tetapi ketika datang ke N'Golo, Anda tidak bisa tetap marah padanya.

Kante sekarang berharap untuk menyelesaikan set gelar utama musim panas ini dengan Prancis disebut-sebut sebagai favorit awal untuk Euro 2020.

Dengan performa Kante yang sedang moncer. sepertinya Prancis akan sulit untuk ditumbangkan. ( Tribunlampung.co.id / Romi Rinando )