Polres Way Kanan Amankan Pelaksanaan Vaksin Covid 19

Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono, saat meninjau pelaksaan vaksin Covid-19 kepada calon jamaah haji (Calhaj).

Dok. Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melakukan pengamanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang berlansung di GSG Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan program pemerintah untuk vaksinasi massal ini, dilaksanakan oleh petugas UPT Puskesmas Blambangan Umpu, dengan sasaran calon jamaah haji (calhaj) tahun 2020 yang tertunda karena pandemi.

Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menjelaskan, bahwa program vaksin ini sangat efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Sebanyak 100 orang calon Jemaah Haji diberikan vaksin sebagai langkah antisipasi dan tracking yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 dari Dinas Kesehatan," ujarnya, Sabtu (05/06/2021).

Pemberian vaksin covid-19 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terus meluasnya penyebaran pandemi covid-19.

Meskipun telah divaksin, diri mengingatkan kepada calhaj tetap menerapkan protokol kesehatan, baik saat dirumah ataupun saat diluar rumah.

"Jangan merasa kebal karena sudah di vaksin, tetap waspada dan patuhi Prokes 5 M,” terang Suharjono.(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)