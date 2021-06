EXO Comeback, Tembus 17 Juta Viewers dalam Sehari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - EXO comeback dalam album Dont Fight the Feeling, MV EXO tembus 17 juta viewers dalam sehari.

Hal itu terlihat dalam kanal YouTube SMTOWN Selasa (8/6/2021).

MV Dont Fight the Feeling dirilis pada Senin (7/6/2021) pukul 14.00 KST atau 16.00 WIB.

Sampai saat ini, MV Dont Fight the Feeling telah menempati trending YouTube ketiga.

Ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk EXO yang telah mencapai lebih dari 1 juta viewers dalam sehari.

Baca juga: EXO Raih Gelar Million Seller Berkat Dont Fight the Feeling

Apalagi mengingat, EXO yang telah lama vakum setelah Album Obsession pada 2018 lalu.

Dalam album Dont Fight the Feeling berisikan lima lagu yaitu Dont Fight the Feeling, Runaway, Paradise, Just as Usual dan No Matter.

MV EXO tembus 17 juta viewers (YouTube SMTOWN)

Comeback EXO kali ini menjadi comebak yang paling mengejutkan EXO-L.

Bagaimana tidak, setelah hiatus lama Lay EXO comeback dalam album Don't Fight the Feeling ini.

lay terlihat menyanyikan partnya dilagu Don't Figh the Feeling.

Baca juga: Biodata Suho EXO, Baca Buku Saat Stres