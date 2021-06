Kelanjutan Nasib Park Bo Young di Drakor Doom at Your Service

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Doom at Your Service lewat TvN rilis adegan Park Bo Young dan Seo In Guk menjelang episode berikutnya, termasuk nasib Park Bo Young di drakor tersebut.

Drakor Doom at Your Service adalah drama fantasi romantis tentang karakter bernama Myul Mang, yang diperankan oleh Seo In Guk.

Seo In Guk adalah berperan sebagai Myul Mang yang menyebabkan semua yang disentuhnya menghilang.

Tak Dong Kyung yang diperankan oleh Park Bo Young adalah tokoh yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghindari nasibnya.

Setelah menjalani hidup tanpa tujuan besar, Tak Dong Kyung tiba-tiba menerima diagnosis bahwa dia hanya memiliki 100 hari untuk hidup.

Dia menyerukan malapetaka ( myulmang ) dari seluruh dunia, tetapi malah ditemukan oleh Myul Mang.

Dilansir dari Soompi, sebelumnya Tak Dong Kyung dan Myul Mang memulai hubungan mereka dengan perasaan yang sama.

TvN rilis adegan Seo In Guk dan Park Bo Young (Instagram @tvndrama.official)

Di akhir episode 8, Myul Mang berkata padanya, “Tak Dong Kyung, kamu bisa menyukaiku. Tidak ada yang penting bagiku selain kamu, jadi kamu membuat pilihan antara kamu dan dunia. ”

Dia menunjukkan bahwa dia bahkan rela mengambil kematian demi dia.

Dalam stills yang baru terungkap, Myul Mang melihat Tak Dong Kyung yang berjongkok di tanah.

