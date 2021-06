NCT Dream Siapkan 3 Lagu dalam Album Repackage Hello Future

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - NCT Dream siapkan 3 lagu tambahan untuk album repackage bertajuk Hello Future.

Hello Future ini merupakan album repackage pertama NCT Dream.

Dilansir dari Soompi, pada Senin (7/6/2021) NCT Dream merilis teaser di media sosial yang mengumumkan versi repackage dari album lengkap pertama grup, Hot Sauce.

Album repackage tersebut akan diberi judul Hello Future.

Grup ini juga mengubah header Twitter, gambar profil, dan deskripsi mereka untuk mencerminkan rilis album mendatang.

Baca juga: Usai Super Junior dan TVXQ, NCT 127 Siapkan Acara Analog Trip Season 2

NCT Dream merilis album full-length pertama mereka, Hot Sauce, pada 10 Mei 2021.

Hal ini yang juga menjadi comeback pertama mereka dalam beberapa saat dengan tujuh anggota.

Album repackage NCT Dream (YouTube NCT DREAM)

Album ini tampil baik di tangga lagu di seluruh dunia, dan meraih status " penjual dua kali lipat " dengan menjual lebih dari 2 juta kopi dalam waktu 16 hari setelah dirilis.

Dalam Hello Future akan ditambah tiga lagu dengan judul Hello Future, Life is Still Going dan Bungee.

Adapun album repackage pertama NCT Dream ini akan dirilis pada 28 Juni 2021.

Baca juga: Biodata NCT Dream, Boy Group yang Menangkan SBS Inkagayo