Pedangdut Dewi Perssik Labrak Rumah Denise Chariesta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perseteruan makin panas, Dewi Perssik bawa pasukan datangi rumah Denise Chariesta, ajak duel by one.

Sebelumnya, emosi Dewi Perssik membuncah setelah Denise menyinggung dia dan membawa mendiang ayahnya.

Mengertahui dirinya disindir Denise Chariesta, Dewi Perssik langsung bereaksi.

Penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu balik menyindir Denise Chariesta.

Bahkan Dewi Perssik sampai menantang Denise untuk berduel di atas ring.

Tak mendapat respons dari wanita yang identik dengan suara cadel itu, Dewi Perssik langsung datangi rumahnya.

Hal itu terlihat dari unggahan video Instagram Dewi Perssik, Kamis (10/6/2021).

Tak main-main, Dewi Perssik alias Depe bahkan bawa pasukan, salah satunya terlihat sosok Lucinta Luna.

Lewat caption unggahan video itu, Depe secara terang-terangan memberitahu maksud kedatangannya.

Diakui Dewi, orang-orang yang ia ajak bukan untuk mengeroyok Denise.

Ia blak-blakan mengajak Denise untuk duel one by one.

"Jgn bilang keroyokan, dijamin mereka cuma nonton aja cadel..., yuk one by one, tgg saja yaaa kalau gw dtg tiba2," tulis Depe.

Namun, rupanya Denise Chariesta sedang tak ada di rumah.

Di sana, Dewi bertemu dengan asisten rumah tangga Denise.

