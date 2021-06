LINK LIVE Streaming Euro 2020 Austria vs Makedonia, Skor Berubah 1-1

Mihai BARBU / POOL / AFP

Penyerang Makedonia Utara Goran Pandev (10) mencetak gol pertama timnya melewati kiper Austria Daniel Bachmann di laga Grup C EURO 2020 antara Austria vs Makedonia Utara di National Arena, Bucharest, 13 Juni 2021. Laga Austria vs Makedonia dalam live Euro 2020 via live streaming Euro 2020 di RCTI, sementara hasil Euro 2020, skor berubah 1-1, masih imbang.