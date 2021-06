LINK Live Streaming Euro 2020 Inggris vs Kroasia, Susunan Pemain dan H2H

JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Ilustrasi para penggemar Inggris menunggu dimulainya laga Grup D EURO 2020 antara Inggris vs Kroasia di Stadion Wembley, London, 13 Juni 2021. Simak, tayangan live Euro 2020 di Grup D antara Inggris vs Kroasia yang dapat disaksikan via live streaming Euro 2020 di RCTI dan Mola TV. Simak, prediksi susunan pemain kedua tim.