UPDATE Hasil Pertandingan dan Klasmen Euro 2020, Austria Jinakan Makedonia Utara

MARKO DJURICA / POOL / AFP

Pemain Austria Michael Gregoritsch memegang t-shirt bertuliskan "Eriksen, tetap kuat", saat merayakan gol kedua timnya di laga Grup C EURO 2020 Austria vs Makedonia di National Arena, Bucharest, 13 Juni 2021. Update klasemen Euro 2020 seusai laga perdana Grup C antara Austria vs Makedonia. Adapun hasil Euro 2020 dimenangkan Austria dengan skor 3-1.