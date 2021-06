Ilustrasi. Simak Biodata Jung Ji So, Pemain Drama Korea Doom At Your Service

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut biodata Jung Ji So yang merupakan satu di antara pemain Drama Korea Doom At Your Service.

Sosok Jung Ji So diketahui telah membintangi beberapa Drama Korea populer.

Adapun Drama Korea yang pernah dibintangi Jung Ji So yakni Parasite, Empress Ki, Hyde Jeyll Me, hingga W.

Ia juga tampil sebagai Sonyeoshin di drama yang dibintangi Park Bo Young dan Seo In Guk berjudul Doom At Your Serviice.

Drama Korea terbaru ini tayang pertama kali di VIU dan saluran televisi kabel TvN mulai 10 Mei 2021.

Drama Korea Doom At Your Service ini menceritakan kisah seorang wanita yang berprofesi sebagai editor webtoon yang terlibat dengan ta terduga.

Wanita tersebut adalah Tak Dong Kyung yang diperankan oleh Park Bo Young.

Tak Dong Kyung memiliki perjanjian kontrak 100 hari terhadap perantara Tuhan yang mempertaruhkan takdir cinta dan nyawanya sendiri.

Jung Ji So kembali menarik perhatian warganet lewat karakternya sebagai Ma Ha di drama Immitaion.

Berikut biodata Jung Ji So pemain drama Doom At Your Service.

