Jadwal Euro 2021 dan Link Live Streaming Big Match Hungaria vs Portugal - Prancis vs Jerman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak jadwal Piala Eropa 2021 Portugal vs Jerman, Sabtu (19/6/2021) mendatang pukul 23.00 WIB.

Laga Portugal vs Jerman di Grup F menjadi satu di antara big match dalam jadwal Piala Eropa 2021 yang dapat ditonton melalui live streaming Piala Eropa 2021 di RCTI.

Grup F adalah grup neraka. Ini tidak terlepas dari keberadaan 3 tim eks juara Piala Eropa. Mulai dari Portugal, Prancis hingga Jerman.

Selain itu, Hungaria bisa menciptakan masalah pula. Di EURO 2016, tim ini bisa menjadi juara grup meski di sana ada Portugal dan Islandia.

Dengan total 36 pertandingan babak penyisihan yang terjadi dalam 6 grup berbeda, laga-laga sengit siap terjadi. Seluruh partai dapat ditonton melalui live streaming Piala Eropa 2021 Mola TV.

Baca juga: LINK LIVE Streaming Piala Eropa 2021 Hungaria vs Portugal Tonton di Sini

Sementara, untuk siaran langsung, RCTI, iNews, dan MNCTV dari MNC Group akan menyajikan laga-laga ini. Tidak semua laga dapat ditonton di RCTI.

Yang paling disorot sejak awal adalah Grup F, tempat Jerman, Portugal, dan Perancis berkumpul. RCTI akan menayangkan partai Hungaria vs Portugal, Prancis vs Jerman, Portugal vs Jerman, dan Portugal vs Prancis.

Jadwal Euro 2021 dan Link Live Streaming Big Match Hungaria vs Portugal - Prancis vs Jerman (AP)

Kans peringkat ketiga Grup F untuk lolos ke babak 16 besar sangat terbuka, karena dari Hungaria saja mereka layak diprediksi sudah meraup 3 poin.

Prancis yang berstatus sebagai juara dunia akan melawan Jerman yang ingin bangkit dari kegagalan di Rusia pada 2018.

Bermain di Allianz Arena di kota Munich, The Bavarian tentu akan menargetkan hasil maksimal di laga melawan Perancis.

Baca juga: LINK LIVE Streaming Piala Eropa 2021 Prancis vs Jerman Hanya di Mola TV dan RCTI