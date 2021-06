Ilustrasi. TvN Konfirmasi Kehadiran Kai EXO di The Sixth Sense 2

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - TvN berikan bocoran lineup tamu variety shownya, ternyata terdapat nama Kai EXO di The Sixth Sense 2.

Nantinya, Kai EXO di The Sixth Sense 2 akan bermain dengan Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jun So Min, Jessi , Mijoo Lovelyz, dan Lee Sang Yeob.

Menjelang pemutaran perdana variety show The Sixth Sense 2, tvN merilis teaser kedua.

Program ini menguji "indra keenam" para pemain melalui misi menyenangkan di mana mereka harus mengendus kepalsuan yang tersembunyi di antara yang asli.

Saat tiga anggota pemeran yang lebih muda bercanda, Yoo Jae Suk berkomentar bahwa Oh Na Ra tidak terpengaruh.

Baca juga: Album EXO Dont Fight the Feeling Raih Peringkat Mengesankan di Billboard

Namun, klip berikutnya menunjukkan dia dengan cepat menyesuaikan diri dan cocok dengan ketegangan tinggi anggota pemeran mereka.

Jun So Min terus menunjukkan chemistry yang hebat dengan para pemain dan tamu, dengan ceria menyapa Ha Seok Jin dan menari "My Hous " dengan Junho 2PM.

TvN Konfirmasi Kehadiran Kai EXO di The Sixth Sense 2 (Soompi)

Jessi kejutkan pemain The Sixth Sense 2 dengan pengakuannya yang random tentang Kai EXO.

Sontak hal itu membuat Kai EXO terkejut dan berakhir dengan tawaan para pemain The Sixth Sense 2.

Dalam The Sixth Sense 2 ada juga aktor On Joo Wan yang bergabung dengan lineup tamu.

Baca juga: Lagu Paradise EXO Tidak Lolos Sensor, KBS Ungkap Alasannya