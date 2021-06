Chord Satru Dinyanyikan Denny Caknan, Lirik Lagu Satru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Satru dinyanyikan Denny Caknan feat Happy Asmara dilengkapi lirik lagu Satru.

(Intro) C G F -Em A..Dm Em F G

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

Aku ngedem-ngedem atimu..

F G

Bakoh mempertahankanmu..

Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

Chorus

F G Em Am

Tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

Buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

Sumpah ra koyo sing

Am Dm

Mbok pikir selama iki..

G C

Mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

Sepurane yen pancen salah..

G -F Em

Sepurane yen aku ning uripmu

Am

Mung masalah..

Dm

Rangkulen aku..

G C

Iki gur mung salah pahamku..

(Int) F G Am

Ha..aa.. uuuu..

F G Am Dm

Satru hubungan mung salah.. paham..mu..

F G C

Sampean kudu ngerteni.. aku cemburu..

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

C Am

Ho.. woo ooo..

Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

Chorus

F G Em Am

Tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

Buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

Sumpah ra koyo sing

Am Dm

Mbok pikir selama iki..

G C

Mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

Sepurane yen pancen salah..

G Em

Sepurane yen aku ning uripmu

Am

Mung masalah..

Dm

Rangkulen aku..

G C

Iki gur mung salah pahamku..

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

Demikian, chord gitar Satru dinyanyikan Denny Caknan feat Happy Asmara dilengkapi lirik lagu Satru. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )