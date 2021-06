Hasil Piala Eropa 2021 dan Update Klasemen Euro 2020 Grup A, Italia Kokoh di Puncak

Ilustrasi. Simak, hasil Piala Eropa 2021 dan klasemen Euro 2020 Grup A. Tayangan live Piala Eropa 2021 saksikan via link live streaming di Mola TV dan RCTI.

Simak, hasil Piala Eropa 2021 dan klasemen Euro 2020 Grup A seusai laga Italia vs Swiss dan Turki vs Wales.

Timnas Wales memupuk asa untuk dapat kembali mengukir kisah Piala Eropa 2016.

Bahkan Gareth Bale dkk berharap, pada gelaran Piala Eropa 2021 mereka akan dapat melampaui capaian Euro 2016.

Pada penyelenggaraan Euro 2016, Wales tampil mengejutkan dengan melaju hingga semifinal, sebelum dikalahkan Portugal yang keluar sebagai juara piala Eropa 2016.

Kisah manis itu, coba kembali akan diulang Bale dkk pada Euro 2020.

Wales berpeluang mendampingi Italia melaju ke babak 16 besar dari Grup A. Wales berhasil menang dari Turki.

Wales menang 0-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Olimpic Baku, Azerbaijan pada Rabu (16/6/2021) pukul 23.00 WIB.

Gol kemenangan The Dragon di cetak oleh Aaron Ramsey pada menit ke-42 babak pertama.

Lalu tambahan gol lainnya di cetak oleh Connor Roberts pada menit ke-95 masa enjury time.

Pertandingan menghadapi Turki, menghadirkan satu ironi bagi Gareth Bale.

