TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boy group populer Bangtan Sonyeondan atau BTS pecahkan rekor chart album harian Oricon, lewat albumnya yang bertajuk The Best.

Dilansir dari Soompi, album BTS, The Best telah mengambil peringkat 1 di chart album harian terbaru Oricon.

Hanya dalam satu hari sejak dirilis pada 16 Juni, album BTS The Best terjual 571.589 eksemplar dan naik ke puncak tangga album harian Oricon.

Menurut peringkat album mingguan Oricon, penjualan minggu pertama tertinggi yang dicapai oleh album mana pun sepanjang tahun ini adalah "1ST" SixTONES dengan 467.000 eksemplar di bulan Januari.

The Best telah melampaui angka ini pada hari pertama perilisannya, dan jumlahnya akan meningkat lebih tinggi seiring berjalannya minggu.

BTS juga mengalahkan rekor penjualan minggu pertama pribadi mereka yang dicapai oleh album Jepang mereka MAP OF THE SOUL : 7 THE JOURNEY dengan 564.000 eksemplar terjual (pada 27 Juli 2020).

The Best berisi total 23 lagu termasuk lagu Jepang BTS Film Out, Your Eyes Tell, dan Crystal Snow, serta versi Jepang dari hits Korea mereka seperti Blood Sweat & Tears, Fake Love , IDOL, MIC Drop, dan ON.

Ilustrasi. BTS Pecahkan Rekor di Chart Album Harian Oricon (Pinterest)

Grup ini juga menduduki puncak chart streaming mingguan Oricon dengan “ Butter ” selama empat minggu berturut-turut.

BTS cetak rekor kembali lewat single barunya Butter lewati 300 juta view di YouTube.

Dilansir dari Soompi, pada Jumat (4/6/2021) sekitar pukul 11:40 malam KST, video musik untuk “Butter” melonjak melewati 300 juta tampilan di YouTube.

