Biodata Yeo Jin Goo, Pemain Hotel Del Luna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yeo Jin Goo adalah artis Korea Selatan yang menjadi pemain Hotel Del Luna.

Dalam Biodata Yeo Jin Goo, ia mengawali karier sebagai aktor cilik.

Ia memulai debutnya dalam film Sad Movie pada 2005 silam.

Yeo Jin Goo dijuluki sebagai “Nation’s Little Brother”.

Hal itu karena ia ia sering memainkan karakter yang lebih muda dari peran utama dalam film dan drama Korea.

Film dan drama tersebut, yakni A Frozen Flower (2008), Moon Embracing The Sun (2012), Giant (2010), dan Missing You (2012).

Nama Yeo Jin Goo dikenal setelah memainkan karakter film thriller laga Hwayi: A Monster Boy (2013).

Ilustrasi Yeo Jin Goo. Berikut, Biodata Yeo Jin Goo. (kolase Instagram/@yeojin9oo)

Yeo Jin Goo adalah pemenang penghargaan kategori Aktor Baru Terbaik Blue Dragon Film Awards berkat film tersebut.

Pada profil Yeo Jin Goo, ia kemudian menjadi pemeran utama dalam film Shoot Me in the Heart (2015), The Long Way Home (2015), dan Warrior of the Dawn (2017).

Ia juga membintangi beberapa drama populer lainnya, yakni Orange Marmalade (2015), The Royal Gambler (2016), Circle (2017), Reunited Worlds (2017), The Crowned Clown (2019), My Absolute Boyfriend (2019, dan Hotel Del Luna (2019).

