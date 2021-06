HASIL, Klasemen dan Top Skor Piala Eropa 2021, Patrik Schick Pimpin dengan 3 Gol

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, berikut ini hasil Piala Eropa 2021 serta klasemen Euro 2020 dan daftar top skor Piala Eropa terbaru seusai laga di Jumat (18/6/2021) malam dan Sabtu (19/6/2021) dini hari WIB.

Dalam jadwal Piala Eropa 2021 yang berlangsung Jumat malam, ada laga Swedia vs Slovakia dan Kroasia vs Ceko. Sedangkan pada Sabtu dini hari ada laga Inggris vs Skotlandia.

Semua tayangan live Piala Eropa 2021 dapat disaksikan melalui link live streaming Euro 2020 di RCTI dan Mola TV.

Adapun laga di Grup E antara Swedia vs Slovakia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Swedia.

Emil Forsberg menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di malam itu.

Mendapat tugas menjadi algojo pinalti, Emil tak menyia-nyiakan peluang dan membuat Swedia unggul 1-0 di menit 77.

Setelah itu, tak ada lagi gol tercipta hingga akhir pertandingan.

Di sisi lain, laga di Grup D antara Kroasia vs Ceko berakhir dengan kedudukan imbang 1-1.

Ceko sebenarnya bisa unggul lebih dulu melalui titik putih.

Patrik Schick sukses menaklukkan kiper Kroasia, Dominik Livaković, dan membuat Ceko unggul di menit 37.

