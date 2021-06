Ilustrasi. Han So Hee Pilih Drama Nevertheless, Ingin Coba Peran Sesuai Usia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris cantik Han So Hee pilih drama Nevertheless karena alasan ingin coba peran sesuai usia dirinya.

Pada Jumat (17/6/2021), JTBC mengadakan konferensi pers online terkait drama Nevertheless Song Kang dan Han So Hee.

Adapun Nevertheless adalah drama romansa realistis antara seorang wanita bernama Yoo Na Bi (Han So Hee), yang tidak percaya pada cinta tetapi masih ingin berkencan.

Sutradara Kim Ga Ram berkata bahwa Han So Hee memiliki kesamaan dengan tokoh di Nevertheless.

“Han So Hee dan Yoo Na Bi adalah satu dan sama. Ada kalanya saya bahkan bingung di antara keduanya. Saya berterima kasih padanya (karena begitu tenggelam dalam peran)."

"Song Kang dan Park Jae Uhn adalah orang-orang dengan tekstur yang berbeda. Orang-orang bertanya, 'Bagaimana bisa Song Kang yang kekanak-kanakan dan berhati murni cocok dengan Park Jae Uhn yang genit?', tetapi keduanya memiliki pesona masing-masing. Saya pikir Anda dapat mengatakan bahwa Song Kang telah ditambahkan ke karakter webtoon asli Park Jae Uhn” jelas Kim Ga Ram.

Han So Hee menuturkan ia adalah penggemar webtoon Nevertheless sejak lama.

Han So Hee Pilih Drama Nevertheless, Ingin Coba Peran Sesuai Usia (Instagram @jtbc.insta)

“Saya adalah penggemar berat webtoon asli, dan seperti yang dikatakan sutradara, saya dapat merasakan perasaan jatuh cinta Yoo Na Bi. Saya ingin mencoba romansa yang berbeda dari apa yang telah saya lakukan sebelumnya, sesuatu yang lebih cocok untuk usia saya saat ini," terangnya.

Meskipun Han So Hee telah memfilmkan proyek lain sejak saat itu, Nevertheless akan menjadi yang pertama keluar setelah drama hitnya The World of the Married.

Selain mengagumi webtoon tersebut, Han So Hee menjelaskan alasannya memilih Nevertheless.

