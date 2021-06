TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru, mini album Seventeen terjual 881.788 eksemplar di hari pertama penjualan.

Dilansir dari Soompi, Pada Jumat (18/6/2021) pukul 6 sore KST, comeback Seventeen lewat mini album kedelapan bertajuk Your Choice dan lagu Ready to Love dinantikan oleh para penggemar.

Menurut Hanteo Chart, Your Choice terjual dengan total mengesankan 881.788 eksemplar pada hari pertama penjualan.

Pencapaian ini hampir dua kali lipat rekor penjualan hari pertama Seventeen sebelumnya sebesar 462.003 yang ditetapkan oleh mini album 2020 mereka “ Heng:gar .”

Dengan pencapaian terbaru ini, Seventeen menjadi artis dengan penjualan hari pertama tertinggi kedua dalam sejarah Hanteo, hanya dikalahkan oleh BTS .

Your Choice juga telah mencapai penjualan hari pertama tertinggi keempat dari album mana pun dalam sejarah Hanteo, mengikuti “ Map of the Soul: 7 ” BTS , “ BE ”, dan “ Map of the Soul: Persona .”

Selain itu, tidak hanya judul lagu baru Seventeen “Ready to Love” yang melambung ke No. 1 di chart realtime Genie juga Line Music dan AWA Jepang tak lama setelah dirilis, tetapi juga melesat ke puncak tangga lagu iTunes. di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada pukul 8 pagi KST pada 19 Juni, “Ready to Love” telah mencapai No 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 22 wilayah berbeda, termasuk Argentina, Brasil, dan Paraguay.

Your Choice juga telah mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di setidaknya 18 wilayah berbeda, termasuk Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Sebelumnya, Album Dont Fight the Feeling milik EXO trending di iTunes di seluruh dunia.

