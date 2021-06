Playoff NBA 2021, Utah Jazz Gagal ke Final Wilayah Barat, Pemain Bintangnya Kecewa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gagal melangkah ke playoff NBA 2021 final wilayah barat, dua pemain bintang Utah Jazz, Donovan Mitchell dan Rudy Gobert kecewa berat.

Diketahui, final playoff NBA 2021 wilayah barat mempertemukan Phoenix Suns vs LA Clippers, game 1 akan berlangsung di Talking Stick Resort Arena, Arizona, Senin 21 Juni 2021, jam tayang NBA 2021 mulai pukul 02.30 WIB.

Gelaran live NBA 2021 wilayah barat dapat disaksikan melalui link live streaming Vidio.com.

Utah Jazz harus mengakui keunggulan LA Clippers dalam enam game (format best of seven) di babak playoff NBA semifinal wilayah barat.

Utah Jazz kalah 4-2 atas LA Clippers dan harus merelakan slot final playoff NBA 2021 wilayah barat.

Padahal, Utah Jazz sebelumnya telah memiliki rekor pertandingan terbaik di NBA musim reguler 2020-2021, yakni dengan 52 kemenangan dan 20 kali kalah.

Hal tesebut membuat dua punggawa mereka, Donovan Mitchell dan Rudy Gobert kecewa berat dengan kekalahan ini.

Ilustrasi. Utah Jazz gagal melaju ke babak Final Wilayah Barat NBA musim 2021, dua pemain bintang mereka, Donovan Mitchell dan Rudy Gobert kecewa berat. (AFP)

Mitchell dan Gobert terlihat frustasi menghadapi sesi wawacara setelah kekalahan 119-131 di gim keenam, pada Jumat malam, (18/6/2021) waktu setempat.

kedua pemain tersebut masih tidak percaya karena Uttah Jazz yang sempat unggul 2-0 lebih dulu, justru kalah di empat pertandingan berturut-turut.

"Saya masih mencari jawaban. Saya masih kaget. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan minggu depan," kata Donovan Mitchell dikutip dari The Salt Lake Tribune.

