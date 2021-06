TOP SKOR Euro 2021 Terbaru, Cristiano Ronaldo dan Patrik Schick Bersaing Ketat

Ilustrasi. Simak berikut ini daftar top skor Euro 2021, Cristiano Ronaldo dan Patrik Schick bersaing ketat. Saksikan siaran live Piala Eropa 2021 via link live streaming Euro 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak berikut ini daftar top skor Euro 2021, Cristiano Ronaldo dan Patrik Schick bersaing ketat.

Lihat juga, update klasemen Euro 2020 Grup E dan F serta hasil Piala Eropa 2021 seusai laga di Sabtu (19/6/2021) malam dan Minggu (20/6/2021) dini hari WIB.

Dalam jadwal Piala Eropa 2021 yang berlangsung Sabtu malam, ada laga Hungaria vs Prancis dan Portugal vs Jerman. Sedangkan pada Minggu dini hari ada laga Spanyol vs Polandia.

Semua tayangan live Piala Eropa 2021 dapat disaksikan melalui link live streaming Euro 2020 di RCTI dan Mola TV.

Dalam laga Hungaria vs Prancis di Grup F, anak asuh Didier Deschamps hampir tertunduk lesu, jika saja Antoine Griezmann tak membalas gol Attila Fiola. Kedua tim akhirnya bermain sama kuat 1-1.

Prancis tertinggal lebih dulu dari Hungaria sejak menit 45 hingga menit 65.

Fiola mencetak gol di penghujung babak pertama, sehingga menutup laga paruh pertama itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Hungaria.

Ilustrasi. Simak, berikut ini hasil Piala Eropa 2021 serta klasemen Euro 2020 dan daftar top skor Euro 2021 terbaru seusai laga di Sabtu (19/6/2021) malam dan Minggu (20/6/2021) dini hari WIB.

Memasuki babak kedua, Paul Pogba dkk tak ingin keluar dari Stadion Puskás Ferenc dengan tangan hampa.

Sejak peluit babak kedua dibunyikan, Prancis langsung mengambil inisiatif serangan dan mengurung pertahanan Hungaria.

Alhasil, di menit 66, Antoine Griezmann berhasil menyamakan kedudukan.

Baca juga: Prediksi Euro 2021 Italia vs Wales - Swiss vs Turki, Malam ini Laga Penentuan Grup A