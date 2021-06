Razer Patricia Posting Soal Karma saat Sang Mantan Pacar Rezky Aditya Digugat Soal Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rezky Aditya digugat soal anak oleh wanita W yang mengaku pernah berpacaran dengannya hingga melahirkan anak di luar nikah.

Di tengah kabar buruk Rezky Aditya dituduh punya anak di luar nikah dengan wanita W, postingan mantan pacar Rezky Aditya, Razer Patricia jadi siorotan.

Razer Patricia tiba-tiba muncul dengan mengunggah sebuah postingan di Instagram Story-nya.

Razer Patricia memposting foto dan tulisan tentang karma.

"What goes around always comes around. it's called KARMA," bunyi pada kutipan di Instagram Story Razer Patricia, Jumat (18/6/2021).

Belum diketahui kutipan tersebut ditujukan kepada siapa.

Baca juga: Rezky Aditya Digugat Soal Anak, Citra Kirana Pamer Bentuk Tubuhnya

Namun netizen menduga bahwa kutipan itu berkaitan dengan Rezky Aditya.

Netizen juga ramai menyebut Razer Patricia belum bisa move on dari Rezky sekaligus pansos dalam isu ini.

"Cie mbaknya pansos, gagal move on ya mbak," kata @nrafi***

"Pansos itu gak bisa move on," kata @cikythar*****