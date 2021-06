Biodata Lee Soo Kyung, Pemain Drakor Law School

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Korea Lee Soo Kyung adalah pemain Law School, yang memerankan tokoh Kang Sol B.

Dalam biodata Lee Soo Kyung, ia lahir di Seoul pada 24 Oktober 1996.

Dia memulai debutnya di film "In the Summer" pada 2012.

Soo Kyung bahkan telah memenangkan penghargaan antara lain Aktris Pendatang Baru Terbaik di Penghargaan Wanita ke-18 di Film Korea.

Ia memenangkan penghargaan itu perannya dalam "Yong Soon".

Dalam profil Lee Soo Kyung, ia juga memenangkan penghargaan Aktris Pendukung Terbaik (Film) di Penghargaan Baeksang ke-54.

Penghargaan itu ia raih untuk perannya dalam film "Black Heartened" 2017 .

Ilustrasi. Simak, profil Lee Soo Kyung. (Instagram @xxiuzing)

Dilansir dari Asianwiki, berikut biodata Lee Soo Kyung.

Nama: Lee Soo Kyung

Hangul: 이수경

