Biodata Via Vallen, Pedangdut Yang Mulai Bernyanyi Sejak Kelas 5 SD

Simak biodata Via Vallen yang memulai karier bernyanyi sejak duduk dibangku sekolah kelas 5 SD.

Penggemar music dangdut khususnya dangdut koplo pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Via Vallen.

Nama Via Vallen saat ini sangat terkenal di masyarakat, bahkan Via dipercaya mengisi original soundtrack (OST) film terbaru Disney Raya and The last Dragon.

Baru-baru ini namanya menjadi sorotan lantaran Via Vallen telah berani mempublikasikan hubungan asmaranya dengan Chevra Papinka.

Lantas seperti apa sosok Via Vallen?

Simak selengkapnya biodata Via Vallen di bawah ini.

Via Vallen memiliki nama asli Maulidia Octavia yang lahir di Surabaya, 1 Oktober 1991.

Ilustrasi Via Vallen. Simak biodata Via Vallen (youtube.com)

Nama Vallen di belakang nama panggungnya diambil dari album pertama band rock asal Amerika yang berjudul Fallen.

Dilansir dari profil Via Vallen dari berbagai sumber, Via Vallen sudah bernyanyi dari panggung ke panggung sejak kelas 5 SD.

Kemudian Via memulai karier di dunia menyanyi sejak umur 15 tahun.