Berita Basket NBA
Daftar Pemain Timnas Basket Amerika di Olimpiade Tokyo 2020, 12 Bintang NBA Masuk Tim
Sebanyak 12 bintang NBA masuk dalam Timnas Basket Amerika Serikat yang akan bermain di Olimpiade Tokyo 2020.
Editor: Ridwan Hardiansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 12 bintang NBA masuk dalam daftar pemain Timnas Basket Amerika Serikat yang akan berlaga di Olimpiade Tokyo 2020.
Diketahui, Timnas Amerika telah meraih 15 medali emas dalam cabang olahraga basket di kompetisi Olimpiade.
Kali ini, Timnas Basket Amerika Serikat sepertinya tak main-main dalam mengincar medali emas ke-16 di kompetisi yang sama.
Sebanyak 12 bintang NBA yang tengah bersinar pun masuk de dalam daftar pemain Timnas Basket Amerika Serikat untuk Olimpiade Tokyo 2020.
Adapun, 12 Bintang NBA yang akan berangkat ke Olimpiade Tokyo 2020 yakni, Kevin Durant (Brooklyn Nets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Bradley Beal (Washington Wizards), Jayson Tatum (Boston Celtics), Devin Booker (Phoenix Suns), Zach LaVine (Chicago Bulls), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Bam Adebayo (Miami Heat), Draymond Green (Golden State Warriors), Jerami Grant (Detroit Pistons), Jrue Holiday dan Khris Middleton (Milwaukee Bucks).
Baca juga: Hasil Final Playoff NBA 2021 Wilayah Barat, Clippers Perkecil Jarak Atas Suns di Game 3
Baca juga: 12 Bintang NBA Masuk Daftar Pemain Timnas Basket Amerika di Olimpiade Tokyo 2020
Dilansir dari The Athletic , Timnas Basket USA menjadi lengkap setelah kedatangan bintang NBA Detroit Pistons dan Jerami Grant.
Diketahui, Jerami Grant masuk ke dalam daftar pemain Timnas USA untuk menggantikan James Harden yang menarik diri karena cedera hamstring.
Disamping itu, masuknya Kevin Durant kedalam daftar pemain Timnas USA menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar NBA.
Pasalnya, Bintang NBA satu ini sudah dua kali mendapatkan medali emas di ajang Olimpiade 2012 dan 2016.
Kevin Durant juga saat ini tengah dalam performa terbaiknya dalam kompetisi NBA.
Baca Selanjutnya: Lebron james kritik tajam nba setelah la clippers umumkan kawhi leonard cedera
Baca juga: FINAL Playoff NBA 2021 Wilayah Barat Suns vs Clippers, Chris Paul Tak Masuk Daftar Pemain
daftar pemain Timnas Basket Amerika
Timnas Basket Amerika Serikat
Olimpiade Tokyo 2020
bintang NBA
Berita Basket NBA
Tribunlampung.co.id
|Hasil Final Playoff NBA 2021 Wilayah Barat, Clippers Perkecil Jarak Atas Suns di Game 3
|12 Bintang NBA Masuk Daftar Pemain Timnas Basket Amerika di Olimpiade Tokyo 2020
|Link Live Streaming NBA 2021 Wilayah Barat Suns vs Clippers Tayang di Vidio.com
|Hasil Final Playoff NBA 2021 Bucks vs Hawks, Trae Young Tampil Jadi Bintang
|Hasil Final Playoff NBA 2021 Wilayah Timur, Hawks Menang Tipis atas Bucks