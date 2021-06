Biodata Song Kang, Pemeran Park Jae Eon di Drama Korea Nevertheless

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini adalah Biodata Song Kang, pemeran Park Jae Eon di Drama Korea Nevertheless.

Sejak penayangan perdana Nevertheless, biodata para pemainnya banyak dicari warganet.

Biodata Song Kang dapat dilihat berikut, dilansir dari mydramalist.

Song Kang adalah aktor Korea Selatan di bawah Namoo Actors.

Dia belajar di Universitas Konkuk, di departemen seni film.

Pada 2015, ia muncul dalam drama pendek, 'Hello Spring', di mana ia memiliki peran utama.

Di awal karirnya 2017, ia berakting di beberapa video musik, 'Sweet Summer Night' oleh The Ade dan 'Love Story' oleh Suran.

Biodata Song Kang, Pemeran Park Jae Eon di Drama Korea Nevertheless (Instagram @songkang_b)

Pada 2017 juga, ia secara resmi memulai debutnya di 'The Liar And His Lover', dengan peran pendukung.

Sejak 2017, ia memainkan peran kecil hingga 2019, di mana ia berperan dengan peran utama resmi pertamanya dalam Adaptasi Webtoon, 'Love Alarm'.

Memainkan Sun Oh di 'Love Alarm' telah memberinya lebih banyak perhatian, mulai tahun 2019 dan seterusnya.

